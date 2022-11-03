Три удара по Харькову: российские ракеты попали в хозяйственное здание и троллейбус
Российские войска обстреляли Киевский район Харькова поздно вечером 2 ноября, по предварительной информации, из зенитно-ракетного комплекса С-300.
Обновлено в 8:55. Две из трех выпущенных оккупантами ракет попали в землю.
Последняя – в хозяйственное здание и троллейбус.
– Предварительно, обошлось без пострадавших, – отметил утром 3 ноября руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
Обновлено в 23:45 2 ноября. Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил о трех прилетах в Киевском районе областного центра.
Как уточнил мэр города, попали оккупанты по административному нежилому строению.
Обновлено в 23:06 2 ноября. Об обстреле Харькова глава ОВА сообщил около 23:00.
Олег Синегубов призвал людей находиться в укрытиях и не покидать их до тех пор, пока обстрел не прекратится.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 253-е сутки.
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Источник: Олег Синегубов