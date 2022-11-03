Ноябрь, 03 в 8:55

Российские войска обстреляли Киевский район Харькова поздно вечером 2 ноября, по предварительной информации, из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Обновлено в 8:55. Две из трех выпущенных оккупантами ракет попали в землю.

Последняя – в хозяйственное здание и троллейбус.

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– Предварительно, обошлось без пострадавших, – отметил утром 3 ноября руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Обновлено в 23:45 2 ноября. Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил о трех прилетах в Киевском районе областного центра.

Как уточнил мэр города, попали оккупанты по административному нежилому строению.

Обновлено в 23:06 2 ноября. Об обстреле Харькова глава ОВА сообщил около 23:00.

Олег Синегубов призвал людей находиться в укрытиях и не покидать их до тех пор, пока обстрел не прекратится.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 253-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов