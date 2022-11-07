Митрополит УПЦ МП на Вінниччині отримав підозру за розпалювання релігійної ворожнечі

Листопад, 07 в 11:46

Керуючому однією з єпархій УПЦ Московського патріархату у Вінницькій області співробітники СБУ вручили підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі.

Згідно з висновками екпертизи, митрополит робив це умисно – на його особистому сайті були розміщені відповідні матеріали.

Підозру оголошено за ч. 2 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

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Поракання за цією статтею – штраф від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Тривають слідчо-оперативні заходи, проводиться експертиза за іншими фактами діяльності священнослужителя.