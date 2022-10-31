Жовтень, 31 в 16:03

Керівники та деякі представники Кіровоградської єпархії УПЦ Московського патріархату поширювали серед вірян антиукраїнські матеріали, виготовлені в РФ, та розпалювали релігійну ворожнечу.

Співробітники СБУ провели обшуки у Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також вдома у так званих священнослужителів, де вилучено речові докази.

Також правоохоронці виявили листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом.

Зараз дивляться

Усе це містить ознаки злочинів, передбачених двома статтями ККУ: ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За даними слідства, матеріали, в яких виправдовувалися анексія Криму та повномасштабне вторгнення РФ в Україну, активно поширювалися серед священнослужителів та вірян.

Усі вилучені матеріали відправлені на експертизу.

З 24 лютого СБУ відкрила 23 кримінальні провадження щодо підривної діяльності окремих представників УПЦ МП, у яких проходять 33 підозрюваних, що займалися збором розвідданих для російських спецслужб, або ж коригували вогонь ворога по містах України.