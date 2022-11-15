Листопад, 15 в 14:24

Голови обласних та міських військових адміністрацій низки регіонів України попереджають жителів про масові запуски ворожих ракет.

Голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив про масовий пуск ракет Х-101 з Ту-95 з району Волгоград-Астрахань.

Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомляє про запуск ракет із Каспійського моря та закликає жителів регіону не виходити з укриттів.

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– Загроза ракетного удару. Зафіксовано запуск ракет з Каспію. Орієнтовний час підльоту – 14:15-14:30. Про ціль наразі невідомо, – пише Лукашук.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух також попереджає про високу ймовірність масованої ракетної атаки ворога.

Ігор Табурець, голова Черкаської ОВА, повідомив про можливу ракетну атаку об’єктів на території області.

Також повідомляється про другий залп із району Каспію. Повітряна тривога охопила усю східну, південну та центральну частину України.

За попередньою інформацією, зафіксовано зліт до 14 ворожих літаків Ту-95. Сумарний залп може налічувати до 70 ракет. Крім пусків із літаків російські вороги запустили Калібри з акваторії Чорного моря.