Ноябрь, 15 в 14:24

Главы областных и городских военных администраций ряда регионов Украины предупреждают жителей о массовых запусках вражеских ракет.

Глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул сообщил о массовом пуске ракет Х-101 из Ту-95 из района Волгоград-Астрахань.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщает о запуске ракет из Каспийского моря и призывает жителей региона не выходить из укрытий.

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— Угроза ракетного удара. Зафиксирован запуск ракет из Каспия. Ориентировочное время подлета – 14:15-14:30. О цели пока неизвестно, — пишет Лукашук.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух также предупреждает о высокой вероятности массированной ракетной атаки врага.

Игорь Табурец, глава Черкасской ОВА, сообщил о возможной ракетной атаке объектов на территории области.

Также сообщается о втором залпе из района Каспия. Воздушная тревога охватила всю восточную, южную и центральную часть Украины.

По предварительной информации, зафиксирован взлет до 14 вражеских самолетов Ту-95. Суммарный залп может насчитывать до 70 ракет. Кроме пусков с самолетов, российские враги запустили Калибры из акватории Черного моря.

Напомним, что война в Украине длится уже 265-е сутки.