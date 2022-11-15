Массовый пуск Х-101: жителей ряда регионов предупреждают о ракетных ударах
Главы областных и городских военных администраций ряда регионов Украины предупреждают жителей о массовых запусках вражеских ракет.
Глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул сообщил о массовом пуске ракет Х-101 из Ту-95 из района Волгоград-Астрахань.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщает о запуске ракет из Каспийского моря и призывает жителей региона не выходить из укрытий.
— Угроза ракетного удара. Зафиксирован запуск ракет из Каспия. Ориентировочное время подлета – 14:15-14:30. О цели пока неизвестно, — пишет Лукашук.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух также предупреждает о высокой вероятности массированной ракетной атаки врага.
Игорь Табурец, глава Черкасской ОВА, сообщил о возможной ракетной атаке объектов на территории области.
Также сообщается о втором залпе из района Каспия. Воздушная тревога охватила всю восточную, южную и центральную часть Украины.
По предварительной информации, зафиксирован взлет до 14 вражеских самолетов Ту-95. Суммарный залп может насчитывать до 70 ракет. Кроме пусков с самолетов, российские враги запустили Калибры из акватории Черного моря.
Напомним, что война в Украине длится уже 265-е сутки.