У Києві підтвердили два вибухи, чотири ракети збила ППО – КМВА
У Києві підтвердили два вибухи 15 листопада. В КМВА зазначили, що інформація щодо жертв та постраждалих наразі уточнюється.
Попередньо наші сили ППО збили чотири ракети.
Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив влучання у Печерському районі.
— Атака на столицю. В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань, – повідомив мер.
Кличко додав, що більше інформації надасть згодом.
За повідомленням з соцмереж, у столиці було чути кілька звуків вибухів. Також попередньо одну з ракет у столиці збила наша ППО.
Раніше майже на всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.
Також повідомлялося, що звуки вибухів, у сусідній з Київщиною Чернігівській області, які чують місцеві жителі, це робота сил протиповітряної оборони. Це підтвердили в ОВА.