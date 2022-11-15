Листопад, 15 в 15:13

У Києві підтвердили два вибухи 15 листопада. В КМВА зазначили, що інформація щодо жертв та постраждалих наразі уточнюється.

Попередньо наші сили ППО збили чотири ракети.

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив влучання у Печерському районі.

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— Атака на столицю. В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом. Медики і рятувальники на місці влучань, – повідомив мер.

Кличко додав, що більше інформації надасть згодом.

За повідомленням з соцмереж, у столиці було чути кілька звуків вибухів. Також попередньо одну з ракет у столиці збила наша ППО.

Раніше майже на всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.

Також повідомлялося, що звуки вибухів, у сусідній з Київщиною Чернігівській області, які чують місцеві жителі, це робота сил протиповітряної оборони. Це підтвердили в ОВА.