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Факти / Надзвичайні події

Вибухи на Чернігівщині – робота ППО

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Система ППО
Фото: Dreamstime

Звуки вибухів, які чують жителі Чернігівської області – це робота сил протиповітряної оборони, заявили в ОВА.

– На Чернігівщині працюють сили ППО. У жодному випадку не відправляйте фото та відео прильотів, роботу сил ППО, розміщення та переміщення військ! – закликав голова ОВА В’ячеслав Чаус.

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