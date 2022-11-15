Листопад, 15 в 15:18

Звуки вибухів, які чують жителі Чернігівської області – це робота сил протиповітряної оборони, заявили в ОВА.

– На Чернігівщині працюють сили ППО. У жодному випадку не відправляйте фото та відео прильотів, роботу сил ППО, розміщення та переміщення військ! – закликав голова ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, ракетна атака РФ триває, тому важливо залишатися в укриттях.

Зараз дивляться

Наразі повітряна тривога по всій Україні, крім окупованого Криму.

Є інформація про роботу ППО у Київській та Сумській областях, але вона ще перевіряється.

У кількох областях фіксують прольоти російських ракет.

А у Києві підтвердили два вибухи. Інформація щодо жертв та постраждах уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 265-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.