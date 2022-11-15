Вибухи на Чернігівщині – робота ППО
Звуки вибухів, які чують жителі Чернігівської області – це робота сил протиповітряної оборони, заявили в ОВА.
– На Чернігівщині працюють сили ППО. У жодному випадку не відправляйте фото та відео прильотів, роботу сил ППО, розміщення та переміщення військ! – закликав голова ОВА В’ячеслав Чаус.
За його словами, ракетна атака РФ триває, тому важливо залишатися в укриттях.
Наразі повітряна тривога по всій Україні, крім окупованого Криму.
Є інформація про роботу ППО у Київській та Сумській областях, але вона ще перевіряється.
У кількох областях фіксують прольоти російських ракет.
А у Києві підтвердили два вибухи. Інформація щодо жертв та постраждах уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 265-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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