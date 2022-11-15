Ноябрь, 15 в 15:13

В Киеве подтвердили два взрыва 15 ноября. В КГВА отметили, что информация о жертвах и пострадавших на данный момент уточняется.

Предварительно наши силы ПВО сбили четыре ракеты.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в Печерском районе.

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– Атака на столицу. В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий, – сообщил мэр.

Кличко добавил, что больше информации предоставит впоследствии.

По сообщению из соцсетей, в столице было слышно несколько звуков взрывов. Также предварительно одну из ракет в столице сбило наше ПВО.

Ранее почти на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось, что звуки взрывов, в соседней с Киевщиной Черниговской области, которые слышат местные жители, это работа сил противовоздушной обороны. Это подтвердили в ОВА.