В Україні можуть вимикати електропостачання на декілька днів через масштабні руйнування об’єктів енергоструктури, спричинені ракетними атаками російської армії протягом 15-17 листопада.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Це дні. Ми зараз говоритимемо про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. Годин, протягом яких буде електрика, може бути дуже мало. Це дві-три години на добу, – попередив він.

Сахарук пояснив, що окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах електропостачання – підстанціях, які передають світло з одного району до іншого. Внаслідок масової атаки 15 листопада призупинила роботу одна із ТЕС групи ДТЕК.

Зараз дивляться

Оперативних заходів вжито там, де була така можливість, та частково тривають відновлювальні роботи, проте зараз немає технічної можливості провести ремонт енергооб’єктів на всій території України.

Згідно з підрахунками, через ракетні атаки наразі близько 40% українських споживачів мають дуже великі проблеми з електропостачанням.