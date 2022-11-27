$1,4 тис. з “клієнта”: на кордоні з Румунією затримали трьох ухилянтів та перевізника

Листопад, 27 в 15:32

На Закарпатті затримали трьох чоловіків призовного віку та перевізника, який обіцяв їм незаконно перетнути кордон із Румунією.

Водій Opel Movano, який віз двох мешканців Львівщини та одного закарпатця, прикордонники зупинили на околиці села Великий Бичків.

Вони помітно нервували та не змогли чітко відповісти, що роблять у контрольованому прикордонному районі.

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Згодом прикордонники з’ясували, що водій взяв з кожного “клієнта” по $1,4 тис. за доставлення чоловіків безпосередньо до місця незаконного перетину кордону.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації схеми.