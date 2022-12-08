Грудень, 08 в 9:20

Через кілька днів після початку повномасштабної війни Верховна Рада затвердила указ президента України Володимира Зеленського про загальну мобілізацію.

Загальна мобілізація в Україні проходить у чотири основні хвилі (черги), під час яких призивають різні категорії громадян.

Факти ICTV запитали в експерта, що таке четверта хвиля мобілізації та кого можуть призвати.

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Хвилі мобілізації

Перша хвиля — це оперативний резерв . Йдеться про колишніх військовослужбовців віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії. Переважно це ветерани АТО чи бійці ООС.

оперативний резерв Друга хвиля — колишні військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом та не потрапили до першої черги.

Третя хвиля — мобілізаційний резерв . Офіцери запасу та військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри університетів.

мобілізаційний резерв Четверта хвиля — так званий громадський резерв . Призиваються усі громадяни України, які не мають обмежень за віком та станом здоров’я.

15 березня в Україні офіційно стартувала друга хвиля мобілізації. 15 серпня Верховна Рада проголосувала за продовження загальної мобілізації на 90 днів – до 21 листопада 2022 року.

Проте продовження мобілізації не означає перехід до третьої хвилі.

Четверта хвиля мобілізації 2022: що це таке

За словами адвоката Івана Лібермана, четверта хвиля мобілізації виникає з метою доукомплектування війська.

– Коли з’ясовується, що військо має недокомплект, оголошується четверта хвиля мобілізації. Проте це не означає, що будуть набирати просто людей з вулиці. Наприклад, артилеристам потрібні навідники, тому призиватимуть тих, хто добре розуміється у географії чи топографії, – каже експерт.

Коли в армії розуміють, що їм не вистачає людей певних професій, вони будуть призивати лише тих, хто зможе задовольнити цей недокомплект. Це і є четверта хвиля.

– Під час четвертої хвилі будуть звертати увагу на тих громадян, які спеціалізуються на професії, яка дотична до тієї, яку потрібно укомплектувати. Наприклад, якщо танкістів у нас достатньо, а не достатньо навідників, то закон Про мобілізацію та оголошення доукомплектування (тобто четвертої хвилі) дає право відбирати лише тих, у кому є потреба, а не просто набрати кількість, – зауважує Ліберман.

Експерт додає, що наразі в Україні немає проблем з кількістю військових та охочих, які прагнуть воювати.

– В Україні є багато тих, хто готовий йти воювати за контрактом, але коефіцієнт корисної дії від них може бути невеликий. В кількісному аспекті – добре, що такі є, а от щодо їхніх професійних здібностей, то треба буде витратити багато часу для підготовки тих, чиї підрозділи потрібно укомплектувати. А от якщо оголошується четверта хвиля мобілізації, то держава відбирає саме тих і саме стільки, хто за своїм родом діяльності та колишнім досвідом має навички саме в тих спеціалізаціях, в яких є недоукомплектування, – пояснює Ліберман.

Він додає, що під час четвертої хвилі мобілізації не набиратимуть багато людей, наприклад, у підрозділи десанту, адже їх вистачає.

– Якщо у підрозділах танкістів буде не вистачати людей, то будуть призивати комбайнерів, трактористів, механіків. Це люди, які вміють керувати великих транспортом, тому їх буде легше навчити керувати танком, ніж комп’ютерника чи вчителя. От і весь сенс четвертої хвилі мобілізації, – каже Ліберман.

За словами адвоката, введення четвертої хвилі мобілізації офіційно надає повне право спочатку вибрати тих, хто потрібен, потім кількість людей і останнє – вибирати між добровольцями та призовниками.