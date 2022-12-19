Грудень, 18 в 23:25

18 грудня у Броварах стався вибух в одному із торгових приміщень. Причиною попередньо називають вибух генератора або газового балона.

Про це пишуть у місцевих Telegram-каналах.

Як інформують в мережі, інцидент трапився у магазині у ЖК Лісовий квартал. Наразі на місці події працюють рятувальники.

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– У Броварах, в одному із торгових приміщень через замикання вибухнув генератор чи газовий балон. На місці працює ДСНС, – пишуть Telegram-канали.

У Броварах стався вибух: частина квартир без світла / 3 фотографии

Також повідомлялось, що до місця події через щільне паркування автівок нібито не можуть дістатися пожежники.

У мережі зазначають, що в цей час у багатьох будинках вибило фази у під’їздах, а частина квартир залишилася без світла.

Втім, офіційних коментарів щодо інциденту від влади поки не надходило.

Фото: Реальний Київ; dtp.kiev.ua