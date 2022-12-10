Грудень, 10 в 21:49

На Волині у багатоквартирному будинку вибухнули два туристичні газові балони, в результаті чого постраждали люди.

Повідомляється, що 10 грудня о другій половині дня у квартирі на 5-му поверсі Шахтарського мікрорайону міста Нововолинська стався вибух. За попередніми даними, вибухнув один туристичний газовий балон, а від нього здетонував інший.

Чоловіка вибуховою хвилею відкинуло у під’їзд: у Нововолинську у квартирі здетонували газові балони / 3 фотографии

– У квартирі перебувала мама з двома дітьми. Жінка отримала незначні опіки. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася. Чоловіка, який саме підходив до дверей помешкання, вибуховою хвилею відкинуло на сходову клітку. Він отримав травму голови, госпіталізований в КНП Нововолинська центральна міська лікарня, – зазначається у повідомленні ДСНС України.

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Крім того, зазначається, що вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері у квартирі, а також двері у сусідньому помешканні. У результаті виникла пожежа, що охопила, домашні речі, стелю й стіни.