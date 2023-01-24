На околицях Маріуполя вранці пролунав потужний вибух
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У тимчасово окупованому Маріуполі вранці 24 січня пролунав потужний вибух – над містом активізувалася ворожа авіація.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Вибух пролунав у районі новобудов, які зводять окупанти, і де росіяни зазвичай розгортали свої системи протиповітряної оборони.
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– Одразу після вибуху – масовий рух гелікоптерів. Подробиці уточнюємо, – повідомив Андрющенко.
А ще Петро Андрющенко показав, як наразі виглядає зруйноване окупантами місто.
Раніше повідомлялося, що до Маріуполя з Донецького напрямку почали прибувати вантажівки з живою силою окупантів.