Січень, 24 в 13:27

У тимчасово окупованому Маріуполі вранці 24 січня пролунав потужний вибух – над містом активізувалася ворожа авіація.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Вибух пролунав у районі новобудов, які зводять окупанти, і де росіяни зазвичай розгортали свої системи протиповітряної оборони.

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– Одразу після вибуху – масовий рух гелікоптерів. Подробиці уточнюємо, – повідомив Андрющенко.

А ще Петро Андрющенко показав, як наразі виглядає зруйноване окупантами місто.

Раніше повідомлялося, що до Маріуполя з Донецького напрямку почали прибувати вантажівки з живою силою окупантів.