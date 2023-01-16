В Маріуполь почали прибувати вантажівки з живою силою РФ – радник мера

Січень, 16 в 15:17

В Маріуполь з Донецького напрямку почали прибувати вантажівки з живою силою окупантів.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрущенко.

– Частина з них розміщується в с. Белосорайська Коса. Лише за ранок понеділка – понад 10 вантажівок, – написав він.

За словами радника мера, в Маріуполі росіяни також почали почали додатково вербувати кухарів та обслуговуючий персонал в нібито пансіонати, які насправді є казармами.

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Раніше Андрущенко повідомив, що Росія завезла у Маріуполь близько 35 тис. цивільних росіян. Тим часом для маріупольців окупанти влаштували нестерпні умови, примушуючи їх до “самоевакуації”.

Фото: Маріупольська міська рада