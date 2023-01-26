Січень, 26 в 12:28

Сьогодні, 26 січня, у Києві ворожа ракета влучила у нежитлову будівлю. На жаль, є загиблий.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Оновлено о 12:22. За попередніми даними, над Києвом було зафіксовано близько 20 ракет різного типу – всі знищили сили ППО.

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Оновлено о 10:50. Внаслідок влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі столиці наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували.

Раніше мер Києва повідомив про приліт у Дніпровському районі столиці. На місце виїхали екстрені служби.

– Вибух у Києві. Перебувайте в укриттях, – написав Віталій Кличко в Telegram.

У соцмережах повідомляють про стовп густого диму на місці прильоту.

Наразі триває повітряний бій у низці областей.

Так, очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов розповів, що на Вінниччині спрацювала наша протиповітряна оборона.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що стратегічні бомбардувальники Ту-95 вилетіли, попередньо, з району Мурманської області РФ та зробили пуски ракет.

– Очікуємо понад 30 ракет, які вже в принципі почали з’являтися у різних областях, працює ППО, – зауважив Юрій Ігнат.

Сьогодні вранці, 26 січня, під час ракетного обстрілу України у Вінниці пролунало декілька потужних звуків вибухів – це робота нашої ППО.