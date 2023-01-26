Ракетний удар по Києву: Кличко повідомляє про загиблого та двох поранених
Сьогодні, 26 січня, у Києві ворожа ракета влучила у нежитлову будівлю. На жаль, є загиблий.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Оновлено о 12:22. За попередніми даними, над Києвом було зафіксовано близько 20 ракет різного типу – всі знищили сили ППО.
Оновлено о 10:50. Внаслідок влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі столиці наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували.
Раніше мер Києва повідомив про приліт у Дніпровському районі столиці. На місце виїхали екстрені служби.
– Вибух у Києві. Перебувайте в укриттях, – написав Віталій Кличко в Telegram.
У соцмережах повідомляють про стовп густого диму на місці прильоту.
Наразі триває повітряний бій у низці областей.
Так, очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов розповів, що на Вінниччині спрацювала наша протиповітряна оборона.
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що стратегічні бомбардувальники Ту-95 вилетіли, попередньо, з району Мурманської області РФ та зробили пуски ракет.
– Очікуємо понад 30 ракет, які вже в принципі почали з’являтися у різних областях, працює ППО, – зауважив Юрій Ігнат.
Сьогодні вранці, 26 січня, під час ракетного обстрілу України у Вінниці пролунало декілька потужних звуків вибухів – це робота нашої ППО.