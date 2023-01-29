Вибухи під окупованим Мелітополем: попередньо удар по мосту з РСЗВ HIMARS

Поблизу тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вдень 29 січня прогриміли потужні вибухи.

За попередніми даними, біля села Світлодолинське Мелітопольського району завдали ударів з ракетних систем залпового вогню HIMARS по мосту, повідомляє РІА-Мелітополь.

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За непідтвердженою інформацією, російські загарбники підраховують втрати в техніці та живій силі. Ймовірно, під час удару шляхопроводом перевозили військовий вантаж РФ.

Поряд із селом Долинським проходить залізнична магістраль, яку окупаційна армія використовує для забезпечення своїх військ.

У виданні зазначають, що окупаційна влада почала повідомляти про нібито загиблих цивільних, проте фото чи відеодоказів не було.

За словами російського гауляйтера Володимира Рогова, по мосту вдарили начебто під час проведення ремонтних робіт, тому на місці є втрати.

Проте у РІА-Мелітополь додають, що його словам вірити не можна, тому що ЗСУ завдають абсолютно точних ударів лише по військових цілях. Генеральний штаб ЗСУ поки що не підтвердив і не спростував інформацію про удари по мосту.