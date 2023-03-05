Удвічі більше танків Challenger 2 від Британії та бої за Бахмут: що відбувається на 375-й день війни (онлайн)

Україна та низка країн підписала угоду про створення Центру з розслідування злочинів РФ у Гаазі, заявив генпрокурор України Андрій Костін.

Україна разом з партнерами готує спеціальний механізм виплати репарацій Росією, заявив прем’єр Шмигаль.

Президент Володимир Зеленський вважає, що цього року співпраця України з європейськими інституціями буде іще змістовнішою, ніж минулого.

Без покарання Путіна за злочин агресії проти України миру не буде, вважає глава Європарламенту.

Британія вдвічі збільшить кількість обіцяних танків Challenger 2, заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Генерал НАТО заявив, що війська РФ втратили в Україні понад 200 тис. убитими та пораненими.