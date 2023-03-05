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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Удвічі більше танків Challenger 2 від Британії та бої за Бахмут: що відбувається на 375-й день війни (онлайн)

Удвічі більше танків Challenger 2 від Британії та бої за Бахмут: що відбувається на 375-й день війни (онлайн)

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00:13 - 05 березня

ЄС шукає країни за межами блоку, які могли б приєднатися до зусиль щодо колективного постачання боєприпасів Україні.

Про це пише Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

Ця пропозиція є частиною плану ЄС з надання допомоги у забезпеченні України великою кількістю дешевих боєприпасів, водночас підвищуючи здатність Європи виробляти і поповнювати свої власні запаси, що виснажуються.

Згідно з представленою на розгляд пропозицією, країни повинні будуть робити внески у колективний фонд, відомий як Європейський фонд миру. Потім ЄС вестиме переговори про укладення спільного контракту на постачання боєприпасів.

Можливість залучення країн, що не входять до ЄС, для поповнення фонду вперше прозвучала минулого тижня у проекті спільного плану закупівель ЄС. У документі йшлося про те, що “партнерам-однодумцям може бути запропоновано підтримати ці зусилля шляхом добровільних фінансових внесків”.

– Що ми також спробуємо зробити, так це спонукати деякі треті країни зробити свій внесок. Так, ми ведемо переговори з норвежцями, і є потенційний інтерес з боку канадців, – повідомляє джерело видання.

Три дипломати висловили скептичне ставлення до потенційної участі Канади, зазначивши, що це може розглядатися як прокладання шляху для приєднання США – варіант, який не всі будуть вітати, особливо Франція.

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