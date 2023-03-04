Березень, 03 в 22:18

Україна вже зареєструвала понад 70 тис. воєнних злочинів Росії, але поки такі міста, як Маріуполь і Волноваха все ще під окупацією, то світ не може знати всієї правди про звірства російських окупантів.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час конференції United for Justice у Львові.

Він наголосив, що кожен постріл, що забирає невинне життя, має приводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство, а кожне насилля, що ламає життя людини, має приводити до законного й справедливого судового рішення, яке захищає гідність людини.

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– Це константи для цивілізованих і демократичних країн. Для країн, у яких неухильно забезпечується правовладдя. Але настав час зробити це константами й для міжнародних відносин. Константами, які будуть діяти універсально і, найголовніше, невідворотно щодо будь-якого порушника міжнародного права. Тим паче, коли йдеться про злочин агресії, – сказав він.

Президент додав, що сьогодні світ потребує реального втілення верховенства права, яке гарантовано убезпечить людство від права сили – джерела всіх агресій.

Володимир Зеленський нагадав, що у численні конвенції та інші міжнародні договори на захист людей і людяності мають стати конкретними юридичними рішеннями та діями.

– Шляхетний задум творців міжнародного права має відобразитись енергією міжнародного правосуддя. У відповідь на всі злочини й несправедливості, які спричинені російською агресією проти держави Україна та проти цивілізованого устрою світу, мають відбутися всі необхідні наші з вами кроки. Кроки заради одного результату, – сказав він.

Президент пояснив, що цим результатом має бути засвідчена реальність верховенства міжнародного права, коли президент Російської Федерації Володимир Путін і всі його спільники отримають законні й справедливі вироки за все, що вони наробили.

За словами президента, світ має потужно відповісти на російську агресію й терор усією міцністю спільної спадщини наших народів, оскільки право – це один із ключових елементів міцності людської культури.

– Будь-яка помста не здатна зробити того, що може зробити право. Право спроможне забезпечити не лише притягнення до відповідальності винуватців конкретних злочинів, зокрема винуватців найтяжчого злочину, злочину, який породжує всі інші злочини війни та геноциду, – злочину агресії. Право може ліквідувати навіть гіпотетичну можливість відчуття безкарності в тих, хто здатен розпочинати терористичні війни, – сказав він.

Володимир Зеленський вважає, що реальне верховенство права на глобальному рівні, тобто, дієве міжнародне правосуддя, зможе убезпечити світ від таких війн та їх страшних наслідків.

– Що приніс Україні цей рік, ми щойно бачили з вами на екранах. Рік терористичної війни. Лише один рік… Уже зареєстровано понад 70 тисяч російських воєнних злочинів. Але не про всі злочини нам, на жаль, наразі відомо, – додав президент.

Він наголосив, що сьогодні значна частина територій України наразі залишається окупованою, і влада України не може достовірно спрогнозувати, яку кількість російських злочинів буде виявлено після вигнання окупантів.

– Втім, зрозуміло, якою є тяжкість цих злочинів. Яким є масштаб злочинних проявів агресії Росії. Ми пам’ятаємо все. Ми пам’ятаємо Бучу й те, що робили там російські солдати. Ми пам’ятаємо село Ягідне Чернігівської області й фактично концтабір, на який окупанти перетворили підвал сільської школи. Тижнями там тримали понад 300 людей – від літніх людей до малечі. У тисняві, у темряві, у задусі, – нагадав Зеленський.

Український лідер згадав і про численні знущання росіян та й зґвалтування з боку окупантів щодо дорослих і дітей. Це назавжди змінило світовий погляд на те, чим все ж таки є Росія, вважає президент.

– Ми пам’ятаємо тисячі терористичних атак ракетами, тисячі терористичних атак дронами – атак проти наших людей. Ми пам’ятаємо десятки спалених Росією міст і сіл України. А отже, ми можемо передбачити, з чим іще зіткнемося, коли повернемося на тимчасово окуповані території України, – додав він.

При чому таким містам та селищам, як Маріуполь, Волноваха, Оленівка й десяткам інших місць, куди Росія принесла смерть і страждання, ще належить розкрити світу повну правду про звірства окупантів в Україні, сказав Володимир Зеленський.

– А нам із вами належить підготувати повний інструментарій як на національному, так і на міжнародному рівнях, щоб правосуддя спрацювало щодо всіх аспектів російської агресії. І щодо всіх винуватців цієї агресії, – сказав він.

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні Україна має дані про тисячі цивільних жертв російського нападу.

– Тисячі… Але очевидно, що окупант забрав життя значно більшої кількості наших людей. Абсолютно всі ми це розуміємо. Всі ми прагнемо покарати державу-терориста, – сказав він.

За словами президента, це є моральним і правовим обов’язком світу перед жертвами російського терору, а також безпековий обов’язком цивілізованого демократичного світу перед будь-яким народом, якому може загрожувати така ж сама агресія, як російська.

– Маємо зробити й зробимо ще один львівський внесок у міжнародне право. Ще один український внесок у міжнародне правосуддя. Саме тут і саме зараз ми виводимо на абсолютно новий рівень процес – комплексний процес, – у фіналі якого будуть вироки. Вироки винуватцям російської агресії, – сказав український лідер.

Володимир Зеленський вважає, що першим, чого мають досягти учасники конференції, є об’єднання заради справедливості, що має стати потужним імпульсом для ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН проекту української резолюції.

– Резолюції, що сприятиме створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, – сказав він.

Президент додав, що трибунал над Росією стане тією ланкою, що подолає проблему неможливості для Міжнародного кримінального суду притягати до відповідальності саме за злочин агресії.

– В Україні відкривається офіс МКС. І ми ще більше підсилимо наші взаємовідносини з МКС, який допоможе притягти до відповідальності громадян держави-терориста, що винні у злочинах, віднесених до підсудності МКС, – сказав він.

Зеленський наголосив, що особливу буде приділено злочинам, які скоєні та скоюються Росією щодо українських дітей.

– Ідеться про депортацію дітей, про викрадення й намагання стерти національну та сімейну ідентичність наших дітей, – пояснив він.

Президент додав, що у Львові мають бути визначені коректні пріоритети в роботі міжнародного правосуддя.

– Доктринально й термінологічно, політично та практично ми маємо дати відповіді на питання про те, як бездоганно пройти весь шлях притягнення до відповідальності російських окупантів: від збору доказів і встановлення кожного винуватця до ухвалення обвинувальних вироків, від ухвалення необхідних рішень до реального забезпечення справедливості для України, для наших людей, для всіх жертв російської агресії й для всього світу, – сказав він.

Нагадаємо, 3 березня Володимир Зеленський прибув до Львова разом із президентом Латвії Егілсом Левітсом. Лідери держав, зокрема, підписали декларацію щодо підтримки напрямку України до ЄС та НАТО.