Березень, 18 в 9:59

У Дніпропетровській області прогриміла серія потужних вибухів – російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками.

Оновлено 18 березня. Три ворожі дрони військові з повітряного командування Схід збили.

Пошкоджені шість дачних будинків поряд. Ще чотири – зруйновані вщент. Люди не постраждали.

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Оновлено о 23:42. У Новомосковську Дніпропетровської області два ударні дрони-камікадзе вдарили по об’єкту критичної інфраструктури. Там сильні руйнування, сталася пожежа. Рятувальники досі приборкують вогонь.

Оновлено о 23:08. РФ вдарила ударними дронами-камікадзе, ймовірно, Shahed-131/136 з південно-східного напрямку по важливих критичних об’єктах в Дніпропетровській області, повідомляє Повітряне командування Схід.

– Три з них знищено силами та засобами підрозділів ПК Схід в Дніпровському районі, – йдеться у повідомленні.

Оновлено о 22:16. Мер Новомосковська Дніпропетровської області повідомив, що на території міста пролунали вибухи.

– Вибухи в місті. Не розповсюджуйте інформацію про місце вибухів та не публікуйте знімки. Надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак, – зазначив Сергій Рєзнік.

Оновлено о 21:44. За попередньою інформацією, у Дніпропетровській області працюють сили протиповітряної оборони.

За даними місцевих Telegram-каналів, у Дніпропетровській області помітили ворожі ударні дрони-камікадзе.

Варто зазначити, що зараз лунає сигнал повітряної тривоги у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Чернігівській, Київській, частині Кіровоградської областей та Криму.