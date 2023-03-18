Березень, 18 в 1:36

У Києві та Київській області прогриміла серія вибухів після оголошення повітряної тривоги.

Оновлено о 1:36 18 березня. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що усі повітряні цілі, випущені ворогом, були знищені.

– Ворог в черговий раз запустив в напрямку Києва баражуючі боєприпаси Shahed. Силами нашої ППО усі повітряні цілі знищені. Вкотре дякуємо їм за відмінну роботу. За даними на цю мить – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється, – написав він.

Оновлено о 22:58. У Києві помітили ворожі дрони-камікадзе. На території столиці та Київської області працюють сили протиповітряної оборони.

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Оновлено о 22:08. Сили ППО збивають ворожі повітряні сили, повідомляє обласна військова адміністрація.

– Працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші. Не знімайте, не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів. Віримо в Сили Оборони України, – йдеться у повідомленні.

Оновлено о 21:46. У Київській області прогриміли вибухи. За попередніми даними, це робота сил протиповітряної оборони.

Раніше були попередження від Київської обласної військової адміністрації про загрозу атаки дронами.

Оновлено о 21:30. У більшості областей України оголосили сигнал повітряної тривоги. Жителів Київщини попередили про небезпеку та загрозу атаки ворожими ударними дронами-камікадзе.

Варто зазначити, що зараз лунає сигнал повітряної тривоги у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Чернігівській, Київській, частині Кіровоградської областей та Криму.