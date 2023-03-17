Березень, 17 в 12:11

Якщо громадянин України отримав повістку, це ще не означає, що його вже беруть до лав Збройних сил.

Людину викликають для звірення облікових даних, проходження медичної комісії, проведення професійно-психологічного відбору.

Про це розповів заступник начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов.

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Він пояснив, що є два типи повісток: для уточнення військово-облікових даних і повістка для відправлення у війська у складі команди.

– Якщо за станом здоров’я людина буде непридатною або має право на відстрочку від призову, то повістка буде їй вручатися лише для уточнення даних або для надання певних документів. Після того як громадянин пройде всі заходи і буде визнаний придатним за всіма критеріями, тоді йому вручають повістку на відправлення до військ, – пояснив Коновалов.

Мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів.

Через масштабну війну підготовка рядового й сержантського складу проводиться без зниження якості навчання, зазначив заступник начальника Київського міського ТЦК та СП.