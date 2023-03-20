Березень, 19 в 22:06

У навчальному центрі Десна в Чернігівській області загинули четверо військовослужбовців. Наразі розпочато службове розслідування.

Про це повідомляє 169 навчальний центр Десна імені князя Ярослава Мудрого – військова частина ЗСУ, що спеціалізується на підготовці особового складу для Сухопутних військ України.

– Вчора, 18 березня, сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військовослужбовців. Причини та обставини з’ясовуються. Проводиться службове розслідування органами ДБР. Від імені командування та особового складу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших загиблих побратимів, – йдеться у повідомленні.

У навчальному центрі наголосили, що наразі Державне бюро розслідувань з’ясовує причини та обставини смерті чотирьох військових.

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Раніше у військовому навчальному центрі Десна Чернігівської області застрелився військовослужбовець строкової служби. Загиблий залишив передсмертну записку, в якій вказав про добровільний намір піти з життя.