Март, 19 в 22:06

В учебном центре Десна в Черниговской области погибли четверо военнослужащих. Сейчас начато служебное расследование.

Об этом сообщает 169 учебный центр Десна имени князя Ярослава Мудрого — военная часть ВСУ, специализирующаяся на подготовке личного состава для Сухопутных войск Украины.

— Вчера, 18 марта, произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли четверо военнослужащих. Причины и обстоятельства выясняются. Проводится служебное расследование органами ГБР. От имени командования и личного состава выражаем искренние соболезнования родным и близким наших погибших собратьев, — говорится в сообщении.

В учебном центре отметили, что сейчас Государственное бюро расследований выясняет причины и обстоятельства смерти четырех военных.

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Ранее в военном учебном центре Десна Черниговской области застрелился военнослужащий срочной службы. Погибший оставил предсмертную записку, в которой указал о добровольном намерении уйти из жизни.