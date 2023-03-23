Намагався потрапити до Румунії: з Тиси дістали тіло 23-річного порушника кордону

Березень, 23 в 15:33

У Закарпатській області прикордонники Мукачівського загону вранці 23 березня виявили у Тисі тіло чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон з Румунією.

– Перевіряючи надану румунськими колегами інформацію щодо ймовірної загибелі уночі людини в річці, близько 7:30 прикордонний наряд від відділу Солотвино побачив посередині річки тіло, яке зачепилося за невідому перешкоду та перебувало на поверхні води, – повідомили в ДПСУ.

Щоб дістати потопельника, прикордонникам довелося викликати співробітників ДСНС, Нацполіції та медиків.

Порушником кордону виявився 23-річний мешканець Буковини. При ньому знайшли поліетиленовий пакет із закордонним паспортом та посвідченням водія.

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За даними Держприкордонслужби, буковинець став 15 потопельником, який загинув у водах Тиси під час спроби незаконно перетнути кордон.

Днями на Закарпатті прикордонники спіймали вісьмох військовозобов’язаних чоловіків, які намагалися перетнути державний кордон України з Румунією.

Трьох із них затримали на березі річки Тиса. Чоловіки були одягнені у гідрокостюми.