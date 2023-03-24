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Факти / Надзвичайні події

Дрижать вікна, лунають звуки стрілянини та вибухів: що відбувається в окупованому Севастополі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Крим, Севастополь
Фото: Depositphotos

В окупованому Севастополі на території Кримського півострова лунають звуки стрілянини та вибухів у різних місцях портового міста.

Оновлено о 17:18. У Севастополі знову голосно, повідомляють проросійські Telegram-канали.

Пишуть, що чули вибух у районі бухти Омега – дуже голосно. У деяких жителів міста тремтіли вікна. Російська окупаційна влада поки мовчить.

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Оновлено о 16:27. В окупованому Севастополі на території Кримського півострова чути стрілянину з автоматичної зброї в районі російського військового училища біля Стрілецької бухти.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та проросійські видання. Наразі подробиці уточнюються.

Варто зазначити, що наразі лунає сигнал повітряної тривоги у Луганській області та тимчасово окупованому Криму.

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Джерело: Крим. Реалії
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