Клуби чорного диму та полум’я: у столиці РФ пожежа на території Москва-Сіті
У російській столиці виникла пожежа на території московського міжнародного ділового центру Москва-Сіті.
На оприлюдненому відео у соціальних мережах видно великі клуби чорного диму та полум’я.
Сама пожежа сталася на будівельному майданчику біля вежі під назвою Імперія у суботу, 25 березня.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, пожежа охопила 40 кв. м, вогонь уже загасили.
Палала підстанція поряд з хмарочосом, самі будівлі цілі та неушкоджені. Інформації про постраждалих внаслідок інциденту немає.
Та не лише у Москві сьогодні вирував вогонь. У російському місті Аксай Ростовської області виникла пожежа на складі целюлозної продукції.
У російському МНС повідомили, що пожежі присвоєно третій ранг небезпеки з п’яти можливих. Площа поширення вогню становить 1,2 тис. кв. м.