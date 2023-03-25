Клуби чорного диму та полум’я: у столиці РФ пожежа на території Москва-Сіті

Березень, 25 в 14:20

У російській столиці виникла пожежа на території московського міжнародного ділового центру Москва-Сіті.

На оприлюдненому відео у соціальних мережах видно великі клуби чорного диму та полум’я.

Сама пожежа сталася на будівельному майданчику біля вежі під назвою Імперія у суботу, 25 березня.

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За повідомленнями місцевих ЗМІ, пожежа охопила 40 кв. м, вогонь уже загасили.

Палала підстанція поряд з хмарочосом, самі будівлі цілі та неушкоджені. Інформації про постраждалих внаслідок інциденту немає.

Та не лише у Москві сьогодні вирував вогонь. У російському місті Аксай Ростовської області виникла пожежа на складі целюлозної продукції.

У російському МНС повідомили, що пожежі присвоєно третій ранг небезпеки з п’яти можливих. Площа поширення вогню становить 1,2 тис. кв. м.