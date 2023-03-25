В російському місті Аксай Ростовської області палає склад целюлозної продукції.

Про це пишуть російські ЗМІ.

У російському МНС повідомили, що пожежі присвоєно третій ранг небезпеки з п’яти можливих. Площа поширення вогню становить 1,2 тис. кв. м.

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Величезний стовп густого диму тягнеться на кілька кілометрів.

У вогні повністю один ангар, також полум’я перекинулося на сусідній.

Місто Аксай розташоване на околицях Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, що 23 березня у російському місті Ярославль сталася пожежа в адміністративній будівлі моторного заводу.

24 березня в Росії спалахнула пожежа в будівлі науково-виробничого комплексу в місті Араміль Свердловської області.

Фото: скриншот із відео