Повісив пса на мотузці, а потім закопав: жителю Прикарпаття загрожує кримінальна відповідальність
Фото: Нацполіція
У селі Воскресинці Коломийського району Івано-Франківській області 61-річний чоловік на території свого господарства повісив на мотузці собаку, а потім закопав тварину на земельній ділянці.
Про це правоохоронці дізналися 27 березня під час моніторингу мережі інтернет.
Слідчо-оперативна група Коломийського відділу поліції, дільничні та ветеринар виїхали на місце для перевірки факту.
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Сусідка правопорушника підтвердила оприлюднену в мережі інформацію.
Труп собаки правоохоронці направили на проведення експертизи.
Місцева поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами).
Підозрюваному загрожує арешт до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.