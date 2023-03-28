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Повісив пса на мотузці, а потім закопав: жителю Прикарпаття загрожує кримінальна відповідальність

Валентина Летяк, редакторка стрічки
На Прикарпатті чоловік повісив пса на мотузці, а потім закопав
Фото: Нацполіція

У селі Воскресинці Коломийського району Івано-Франківській області 61-річний чоловік на території свого господарства повісив на мотузці собаку, а потім закопав тварину на земельній ділянці.

Про це правоохоронці дізналися 27 березня під час моніторингу мережі інтернет.

Слідчо-оперативна група Коломийського відділу поліції, дільничні та ветеринар виїхали на місце для перевірки факту.

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Сусідка правопорушника підтвердила оприлюднену в мережі інформацію.

Труп собаки правоохоронці направили на проведення експертизи.

Місцева поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами).

Підозрюваному загрожує арешт до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

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Джерело: Нацполіція
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