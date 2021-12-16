Побив, зв’язав лапи і викинув на смітник: на Полтавщині чоловік покарав свого собаку

У місті Глобине на Полтавщині чоловік жорстоко побив собаку, після чого зв’язав йому лапи і викинув на смітник.

Місцеві ветеринари декілька днів боролися за життя тварини: коли пса доставили до лікарні, він був у жахливому стані.

– Собака знесилений був, виснажений, з ранами голови. Рани близько 3-4 см, рубані і гнійні, – розповіла керівниця Глобинської державної ветеринарної лікарні Марина Гармаш.

Про те, що на смітнику лежить напівживий пес, в поліцію повідомив місцевий мешканець.

Правоохоронці оперативно знайшли власника покаліченої тварини. Ним виявився 56-річний Микола: свій жорстокий вчинок він пояснив тим, що хотів покарати собаку, бо той почав давити його курей.

На очах своїх дітей він побив пса молотком, після чого зв’язав мотузкою лапи і відніс на найближчий смітник, де залишив стікати кров’ю у мішку.

– Ні, мені його не шкода. Ми собаку годували, а йому, бачите, свіжого м’яса захотілося. Ну що, наївся, більше шістьох курей задавив. Усе, допобачення, – прокоментував горе-господар замученої тварини.

За жорстоке поводження з твариною та ще й у присутності дітей Миколі загрожує від трьох років тюрми. Найближчим часом йому оголосять про підозру.

– Я вважаю, що такі факти потрібно фіксувати і карати людей за таке поводження. Якщо тварина виживе, за її волю до життя заберу до себе і буду доглядати, – пообіцяв один із поліцейських.

Доля скривдженого собаки

Жертву 56-річного Миколи ветеринари назвали Лакі, що з англійської мови перекладається як “щасливчик”, адже песик активно бореться за своє життя.

– Наразі йому уже краще. Він почав їсти, пити. Температура тіла також покращилася. 38,5 на сьогоднішній день. Дає про себе знати і кусається, – розповіли ветеринари.

У державній лікарні немає можливості зробити йому рентген чи ультразвукову діагностику, тому точного діагнозу Лакі ще не має. Для транспортування він поки що заслабий, але поступово оклигує.