Попередньо, атака дронів і ракет: у Дніпрі прогриміла серія вибухів

У Дніпрі пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги в Україні.

Оновлено о 04:05. У Дніпропетровській області – відбій повітряної тривоги. Загроза залишається лише у Нікопольському районі.

Оновлено о 04:00. У Дніпрі знову лунають вибухи. Повідомляється, що місто відбивається від атаки дронів і ракет.

Оновлено о 03:46. У Дніпропетровській ОВА закликають жителів зберігати спокій та залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Оновлено о 03:42. За попередніми даними, у Дніпрі пролунало щонайменше 15 вибухів.

В одному з районів міста піднявся густий і чорний дим, повідомляють місцеві Telegram-канали, однак ця інформація потребує підтвердження.

Оновлено о 03:30. У Дніпрі знову лунають сильні вибухи. Попередньо, російські війська запустили туди ще ракети, крім дронів. Жителів закликають залишатися в укриттях або керуватися правилом двох стін.

Оновлено о 03:06. У Дніпрі прогриміли повторні вибухи. Наразі продовжується сигнал повітряної тривоги. Повідомляється, що місто атакують безпілотники.

Оновлено о 02:58. За попередніми даними, працюють сили ППО по ворожих безпілотниках.

Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги триває у більшості регіонів, крім Заходу України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.