Попередньо, атака дронів і ракет: у Дніпрі прогриміла серія вибухів
У Дніпрі пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги в Україні.
Оновлено о 04:05. У Дніпропетровській області – відбій повітряної тривоги. Загроза залишається лише у Нікопольському районі.
Оновлено о 04:00. У Дніпрі знову лунають вибухи. Повідомляється, що місто відбивається від атаки дронів і ракет.
Оновлено о 03:46. У Дніпропетровській ОВА закликають жителів зберігати спокій та залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Оновлено о 03:42. За попередніми даними, у Дніпрі пролунало щонайменше 15 вибухів.
В одному з районів міста піднявся густий і чорний дим, повідомляють місцеві Telegram-канали, однак ця інформація потребує підтвердження.
Оновлено о 03:30. У Дніпрі знову лунають сильні вибухи. Попередньо, російські війська запустили туди ще ракети, крім дронів. Жителів закликають залишатися в укриттях або керуватися правилом двох стін.
Оновлено о 03:06. У Дніпрі прогриміли повторні вибухи. Наразі продовжується сигнал повітряної тривоги. Повідомляється, що місто атакують безпілотники.
Оновлено о 02:58. За попередніми даними, працюють сили ППО по ворожих безпілотниках.
Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги триває у більшості регіонів, крім Заходу України.