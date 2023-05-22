У Харківській області лунають вибухи під час тривоги

У Харківській області прогриміли потужні вибухи під час сигналу повітряної тривоги у більшості областей України.

Оновлено о 03:33. У Харкові пролунали повторні потужні вибухи. Залишається ракетна загроза в Харківській області.

Оновлено о 02:53. За попередніми даними, звуки вибухів у Харківській області пов’язані з роботою сил протиповітряної оборони.

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