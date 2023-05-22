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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Харківській області лунають вибухи під час тривоги

У Харківській області лунають вибухи під час тривоги
Фото: Факти ICTV

У Харківській області прогриміли потужні вибухи під час сигналу повітряної тривоги у більшості областей України.

Оновлено о 03:33. У Харкові пролунали повторні потужні вибухи. Залишається ракетна загроза в Харківській області.

Оновлено о 02:53. За попередніми даними, звуки вибухів у Харківській області пов’язані з роботою сил протиповітряної оборони.

Вибухи в Харківській області 22 травня 2023 року – що відомо про вибухи

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Війна в Україні, Вибух, Ракета, Харків, Харківська область
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