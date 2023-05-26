У Лексусі судді, який збив на смерть нацгвардійця, знайшли пляшку від алкоголю – ДБР
В Лексусі голови одного з райсудів Київської області, який після опівночі 26 травня збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці, знайшли пляшку від алкоголю.
Про це в коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомила речниця з комунікацій Державного бюро розслідувань.
Речниця ДБР має надію, що до кінця дня буде рішення суду про примусовий відбір біологічних зразків у затриманого судді, оскільки добровільно той пройти обстеження для визначення стану алкогольного чи будь-якого іншого сп’яніння відмовився.
За словами Тетяни Сап’ян, ще є достатньо часу для того, щоб результати обстеження не були спотворені.
– Ми з вами розуміємо, чому затриманий навідріз відмовився здавати тест на наявність алкоголю. Все-таки людина має юридичну освіту, обіймає досить високу посаду, тому намагається себе захистити, – зауважує речниця з комунікацій ДБР.
У ДБР припускають, що автомобіль судді рухався з досить високою швидкістю, тому що нацгвардієць у момент ДТП просто стояв на блокпосту.
Наразі тривають експертизи для встановлення всіх обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Після основної з них – примусового відбору біологічних зразків – судді мають оголосити підозру та обрати запобіжний захід.
Далі триватиме слідство. Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт буде скеровано до суду.
Нагадаємо, що після опівночі 26 травня голова одного з райсудів області за кермом Лексуса скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України на блокпосту в Києві.
Нацгвардієць від травм загинув на місці.
За даними Української правди, затриманий – голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир.
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