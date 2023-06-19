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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Обстріл Сумщини та ядерний шантаж окупантів на ЗАЕС: 481-й день війни

Обстріл Сумщини та ядерний шантаж окупантів на ЗАЕС: 481-й день війни
19 Червня, 0:43

Гуменюк пояснила, чому заборонено купатися у Чорному морі

На Одещині заборонено купатися у Чорному морі через мінно-вибухову небезпеку, а також погіршення санітарно-епідоміологічної ситуації.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Фахівці оцінюють воду, яка мала бути використана для оздоровлення і реакреації, як небезпечну. Показники збудників багатьох напрямків дуже несприятливі. Принесення сміття до узбережжя продовжується, острови сміття ще дрейфують у Чорному морі. Мінно-вибухова нікуди не поділася, а до цього додається ще й забруднення самої води, – сказала вона.

19 Червня, 0:00

Ізраїль планує продати танки Merkava двом країнам Європи

Міністерство оборони Ізраїлю веде перемовини щодо продажу танків Merkava двом країнам Східної Європи.

Про це повідомляє ізраїльське видання Walla з посиланням на власні джерела.

За словами польського військового експерта, танки призначаються для Польщі та України.

Війна в Україні, Російська агресія
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