Обстріл Сумщини та ядерний шантаж окупантів на ЗАЕС: 481-й день війни
Гуменюк пояснила, чому заборонено купатися у Чорному морі
На Одещині заборонено купатися у Чорному морі через мінно-вибухову небезпеку, а також погіршення санітарно-епідоміологічної ситуації.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
– Фахівці оцінюють воду, яка мала бути використана для оздоровлення і реакреації, як небезпечну. Показники збудників багатьох напрямків дуже несприятливі. Принесення сміття до узбережжя продовжується, острови сміття ще дрейфують у Чорному морі. Мінно-вибухова нікуди не поділася, а до цього додається ще й забруднення самої води, – сказала вона.
Ізраїль планує продати танки Merkava двом країнам Європи
Міністерство оборони Ізраїлю веде перемовини щодо продажу танків Merkava двом країнам Східної Європи.
Про це повідомляє ізраїльське видання Walla з посиланням на власні джерела.
За словами польського військового експерта, танки призначаються для Польщі та України.