Обстріл Сумщини та ядерний шантаж окупантів на ЗАЕС: 481-й день війни

На Одещині заборонено купатися у Чорному морі через мінно-вибухову небезпеку, а також погіршення санітарно-епідоміологічної ситуації.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Фахівці оцінюють воду, яка мала бути використана для оздоровлення і реакреації, як небезпечну. Показники збудників багатьох напрямків дуже несприятливі. Принесення сміття до узбережжя продовжується, острови сміття ще дрейфують у Чорному морі. Мінно-вибухова нікуди не поділася, а до цього додається ще й забруднення самої води, – сказала вона.