Просування на Півдні, наступ РФ на Лиманському і Куп‘янському напрямках: 482-й день війни
У ЗСУ немає втрачених позицій, лише звільнені – Зеленський
ЗСУ продовжують звільняти українські території від російських окупантів, у нас немає втрачених позицій на фронті.
Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він подякував усім воїнам, які залучені до активних наступальних та оборонних дій.
Ексофіцер британської розвідки оцінив відео з мовчазним Будановим
Відео з мовчазним керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим є інформаційно-психологічною операцією України.
Про це заявив колишній офіцер військової розвідки Великої Британії Френк Ледвідж. Як зауважив експерт, ролик викликав багато запитань в українців та росіян.
Ця та інші інформаційно-психологічні операції спантеличують окупантів та підкреслюють важливість тиші для успішного контрнаступу ЗСУ.