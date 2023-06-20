Просування на Півдні, наступ РФ на Лиманському і Куп‘янському напрямках: 482-й день війни

20 Червня, 0:00

Ексофіцер британської розвідки оцінив відео з мовчазним Будановим

Відео з мовчазним керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим є інформаційно-психологічною операцією України.

Про це заявив колишній офіцер військової розвідки Великої Британії Френк Ледвідж. Як зауважив експерт, ролик викликав багато запитань в українців та росіян.

Ця та інші інформаційно-психологічні операції спантеличують окупантів та підкреслюють важливість тиші для успішного контрнаступу ЗСУ.