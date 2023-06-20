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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Просування на Півдні, наступ РФ на Лиманському і Куп‘янському напрямках: 482-й день війни

Просування на Півдні, наступ РФ на Лиманському і Куп‘янському напрямках: 482-й день війни
20 Червня, 0:02

У ЗСУ немає втрачених позицій, лише звільнені – Зеленський

ЗСУ продовжують звільняти українські території від російських окупантів, у нас немає втрачених позицій на фронті.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він подякував усім воїнам, які залучені до активних наступальних та оборонних дій.

20 Червня, 0:00

Ексофіцер британської розвідки оцінив відео з мовчазним Будановим

Відео з мовчазним керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим є інформаційно-психологічною операцією України.

Про це заявив колишній офіцер військової розвідки Великої Британії Френк Ледвідж. Як зауважив експерт, ролик викликав багато запитань в українців та росіян.

Ця та інші інформаційно-психологічні операції спантеличують окупантів та підкреслюють важливість тиші для успішного контрнаступу ЗСУ.

Війна в Україні
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Україна отримає нову військову допомогу, західна авіакоаліція для підсилення оборони українського неба розширюється. Уже почали працювати над стартом прискореної програми навчання українських пілотів.

Петро Дем’янчук
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