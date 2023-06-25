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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Нічний обстріл Нікополя: в одного з місцевих – множинні уламкові рани

Обстріл Дніпропетровської області 25 червня 2023

Уночі 25 червня російські війська обстріляли Нікопольський та Синельниківській райони Дніпропетровської області.

У Нікополі під час ворожого обстрілу поранення дістав 47-річний чоловік.

У нього, зазначає керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, – мінно-вибухова травма, множинні уламкові рани.

У місті пошкоджено три приватні будинки та газопровід.

Із важкої артилерії ворог гатив по Марганецькій громаді Нікопольського району.

Там наслідки ще з’ясовують фахівці.

20 боєприпасів окупаційні війська випустили й по Великомихайлівській громаді Синельниківського району.

– На щастя, місцевих не зачепило. Уціліли і їхні оселі. Побило лінію електропередачі. Деякі населені пункти знеструмлені, – зазначає Сергій Лисак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область, Нікополь, Російська агресія, РФ
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