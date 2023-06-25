Нічний обстріл Нікополя: в одного з місцевих – множинні уламкові рани
Уночі 25 червня російські війська обстріляли Нікопольський та Синельниківській райони Дніпропетровської області.
У Нікополі під час ворожого обстрілу поранення дістав 47-річний чоловік.
У нього, зазначає керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, – мінно-вибухова травма, множинні уламкові рани.
У місті пошкоджено три приватні будинки та газопровід.
Із важкої артилерії ворог гатив по Марганецькій громаді Нікопольського району.
Там наслідки ще з’ясовують фахівці.
20 боєприпасів окупаційні війська випустили й по Великомихайлівській громаді Синельниківського району.
– На щастя, місцевих не зачепило. Уціліли і їхні оселі. Побило лінію електропередачі. Деякі населені пункти знеструмлені, – зазначає Сергій Лисак.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.
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