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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Просування ЗСУ та відступ кадирівців з-під Мар’янки: 487-й день війни

Просування ЗСУ та відступ кадирівців з-під Мар’янки: 487-й день війни
25 Червня, 0:17

Пригожин планував збройний заколот протягом тривалого часу

Ватажок найманців ПВК Вагнер Євгєній Пригожин планував заколот проти російського військового керівництва упродовж тривалого часу.

Про це пише CNN із посиланням на розвідників США.

Цього тижня співробітники розвідки поінформували так звану Банду восьми (The Gang of 8) в Конгресі США про переміщення найманців ПВК та накопичення “вагнерівцями” озброєння поблизу російських кордонів.

The Gang of 8 є розмовним терміном для групи з восьми ключових депутатів Палати представників, а також сенаторів Конгресу США, які на постійній основі інформуються Білим домом про чутливі події, секретні документи та важливі розвіддані.

Війна в Україні
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