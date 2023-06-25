РФ уночі обстрілювала Херсон

О пів на четверту ночі 25 червня Херсон перебував під обстрілом російських загарбників.

Про вибухи в обласному центрі повідомляли місцеві жителі.

Повітряна тривога в цей час у регіоні не була оголошена.

В обласній військовій адміністрації інформації про нічний обстріл поки не надавали.

Натомість повідомили про, що напередодні російські війська 59 разів обстріляли територію регіону, випустивши 235 снарядів із мінометів, артилерії, Градів та авіації.

Відомо, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів.

Через російську агресію дві людини дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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