У Київській області працює ППО по ворожих дронах

У Київській області прогриміла серія вибухів після оголошення сигналу повітряної тривоги.

За попередньою інформацією, працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 488-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.