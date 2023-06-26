Контрнаступ ЗСУ і вибухи у Донецьку: 488-й день війни
У Київській області лунають вибухи: загроза БПЛА
У Київській області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.
У Донецькій, Полтавській і Черкаській областях пролунали вибухи
У Донецькій, Полтавській і Черкаській областях прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.
Україна має перемогти: Резніков про переломний рік у війні
Цей рік повномасштабної війни повинен стати переломним, а Збройні сили України мають перемогти російську армію, тому що воюють за свою країну.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він стверджує, що відчуває перемогу України, яка наближається.
– Я відчуваю, що ми переможемо в цій війні, тому що ми воюємо за свою країну. Цей рік стане переломним, – сказав він.
Зеленський обговорив з Байденом контрнаступ і процеси у РФ
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої лідери обговорили низку важливих тем.
Серед них – перебіг бойових дій, процеси на території Росії, захист українського неба та інше.
– Говорив із президентом США Джо Байденом. Позитивна й надихаюча розмова. Обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в Росії. Світ повинен тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку, – стверджує глава держави.
Російська агресія викликає деградацію у РФ – Зеленський
Чим довше триває російська агресія, то більшу деградацію вона викликає і в самій Росії. Один із проявів такої деградації – те, що російська агресія поступово повертається в рідну гавань.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 487 доби повномасштабної війни Росії.
Є певні передумови для визволення Білорусі, але має співпасти декілька факторів одночасно. Серед них – мілітарний розгром Росії, міжнародний ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інші чинники.Юлія Захарченко