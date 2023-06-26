Контрнаступ ЗСУ і вибухи у Донецьку: 488-й день війни

26 Червня, 0:07

Україна має перемогти: Резніков про переломний рік у війні

Цей рік повномасштабної війни повинен стати переломним, а Збройні сили України мають перемогти російську армію, тому що воюють за свою країну.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він стверджує, що відчуває перемогу України, яка наближається.