Спрацювала ППО: ОК Південь про атаку РФ по Одесі та області
В Одеській області пролунали потужні вибухи невдовзі після оголошення сигналу повітряної тривоги.
В Оперативному командуванні Південь підтвердили, що російські війська атакують Одеську область. Там зазначають, що у регіоні відпрацювала протиповітряна оборона та обіцяють повідомити подробиці пізніше.
– Ворог атакує Одещину. Йде бойова робота, працює протиповітряна оборона, зокрема, над містом. Не нехтуйте власною безпекою, перебувайте в укриттях, користуйтесь правилом двох стін. Роботу ППО не знімайте і не викладайте в соцмережах, – наголошують в ОК Південь.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 488-му добу.
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