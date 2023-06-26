Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Похід на Москву завершено, Лукашенко та Пригожин домовились про відведення вагнерівців: що відбувається в РФ
Дружина власника батискафа OceanGate виявилася праправнучкою пари, яка загинула на Титаніку
Ексклюзив
Йод пити не треба, це не другий Чорнобиль: що буде у разі підриву Запорізької АЕС
До столиці РФ 2 години: колони ПВК Вагнера увійшли у Московську область
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Перевірено
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Спрацювала ППО: ОК Південь про атаку РФ по Одесі та області

Х-555
Фото: Факти ICTV

В Одеській області пролунали потужні вибухи невдовзі після оголошення сигналу повітряної тривоги.

В Оперативному командуванні Південь підтвердили, що російські війська атакують Одеську область. Там зазначають, що у регіоні відпрацювала протиповітряна оборона та обіцяють повідомити подробиці пізніше.

– Ворог атакує Одещину. Йде бойова робота, працює протиповітряна оборона, зокрема, над містом. Не нехтуйте власною безпекою, перебувайте в укриттях, користуйтесь правилом двох стін. Роботу ППО не знімайте і не викладайте в соцмережах, – наголошують в ОК Південь.
В Одеській районній військовій адміністрації уточнили, що ворог атакує Одесу та область ударними безпілотниками та ракетами.

Вибухи в Одесі та Одеській області 26 червня 2023 року – що відомо про вибухи

Повномасштабна війна в Україні триває вже 488-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Війна в Україні, Вибух, Одеса, Одеська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Київській області працює ППО по ворожих дронах
Спрацювала ППО: ОК Південь про атаку РФ по Одесі та області
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
У Полтавській області пролунали вибухи
Спрацювала ППО: ОК Південь про атаку РФ по Одесі та області
У Черкаській області пролунали вибухи: працює ППО
Спрацювала ППО: ОК Південь про атаку РФ по Одесі та області
У Краматорську прогриміли вибухи під час повітряної тривоги
Спрацювала ППО: ОК Південь про атаку РФ по Одесі та області
Відео
Чи готові білоруси повалити Лукашенка і для чого Пригожин Путіну в Білорусі

Є певні передумови для визволення Білорусі, але має співпасти декілька факторів одночасно. Серед них – мілітарний розгром Росії, міжнародний ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інші чинники.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (25.06.2023)
Спрацювала ППО: ОК Південь про атаку РФ по Одесі та області
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (25.06.2023)
Спрацювала ППО: ОК Південь про атаку РФ по Одесі та області
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (25.06.2023)
Спрацювала ППО: ОК Південь про атаку РФ по Одесі та області
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (25.06.2023)
Спрацювала ППО: ОК Південь про атаку РФ по Одесі та області
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь