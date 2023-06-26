Спрацювала ППО: ОК Південь про атаку РФ по Одесі та області

В Одеській області пролунали потужні вибухи невдовзі після оголошення сигналу повітряної тривоги.

В Оперативному командуванні Південь підтвердили, що російські війська атакують Одеську область. Там зазначають, що у регіоні відпрацювала протиповітряна оборона та обіцяють повідомити подробиці пізніше.

– Ворог атакує Одещину. Йде бойова робота, працює протиповітряна оборона, зокрема, над містом. Не нехтуйте власною безпекою, перебувайте в укриттях, користуйтесь правилом двох стін. Роботу ППО не знімайте і не викладайте в соцмережах, – наголошують в ОК Південь.

В Одеській районній військовій адміністрації уточнили, що ворог атакує Одесу та область ударними безпілотниками та ракетами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 488-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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