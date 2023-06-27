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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ вгатила ракетами Х-22 по Полтавщині в роковини трагедії: що відомо про влучання

Обстріл Кременчуцького району 27 червня 2023

27 червня російські війська, як і рік тому, атакували ракетами Х-22 Полтавську область.

Оновлено о 13:02.

– Є влучання в дачний кооператив у Кременчуцькому районі. Попередньо, без жертв. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Наразі обласна влада з’ясовує деталі ворожої атаки.

Зауважимо, що вибухи люди в Кременчуці почули опівдні 27 червня, за десять хвилин після того, як росіяни випустили ракети із Ту-22м3.

Про зліт літаків Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області РФ у Повітряних силах повідомили об 11:42, а про ракетну небезпеку – об 11:54.

Дві ракети Х-22 із двох Ту-22м3 спершу порушили повітряний простір України в Сумській області, а потім попрямували в напрямку Кременчука Полтавської області.

– Швидкість ракети Х-22 сягає понад 4 тис. км/год. Зрозуміло, що часу для того, щоб перейти до укриттів, – доволі мало, – зауважив в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Рік тому, саме 27 червня, російські військові ракетою такого ж типу влучили в Кременчуці в ТЦ Амстор.

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Тоді загинули понад 20 людей, ще 70 дістали поранення.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Кременчуцька газета

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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
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