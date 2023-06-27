Звільнення Рівнополя і контрнаступ ЗСУ: 489-й день війни
Президент нагородив військових на південному напрямку держнагородами
Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції на південному напрямку, де подякував і нагородив українських військових державними нагородами.
ЗСУ просуваються на всіх напрямках, Україна зміцнює морську піхоту – Зеленський
На всіх напрямках в українських воїнів було просування вперед – це щасливий день. Президент Володимир Зеленський, який відвідав передові позиції ЗСУ на Запорізькому та Донецькому напрямках, побажав українським військовим побільше таких днів.
Про це глава держави заявив у відеозверненні. Він зазначив, що Україна зміцнює морську піхоту та всі елементи Сил оборони – це обовʼязково.
США не мають відношення до подій у Росії – Байден
Президент США Джо Байден заявив, що ще занадто рано робити остаточні висновки щодо наслідків подій, які відбулися цими вихідними на території Росії, але пообіцяв підтримувати тісну координацію з союзниками та партнерами.
– Ми збираємося продовжувати оцінювати наслідки подій цих вихідних для Росії та України, але ще занадто рано робити остаточний висновок щодо того, куди це веде, — сказав Байден під час виступу в Білому домі.
Байден сказав, що важливо, щоб США залишалися тісно пов’язаними з союзниками та партнерами, продовжуючи стежити за ситуацією. Він вважає, що союзникам і партнерами необхідно залишатися повністю скоординованими попри те, що відбудеться надалі.
Тіла двох загиблих у Бердянську підлітків ще не передали рідним – омбудсмен
Тіла 16-річних патріотів Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, які загинули у Бердянську, ще не повернули рідним. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
– Ні, тіла не передали (рідним – Ред.). Я по тому каналу комунікації, який у мене є на Москалькову, офіційно звернувся, щоб вона зробила все, щоб тіла хлопців повернули родичам, – сказав він.
Є певні передумови для визволення Білорусі, але має співпасти декілька факторів одночасно. Серед них – мілітарний розгром Росії, міжнародний ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інші чинники.Юлія Захарченко