Звільнення Рівнополя і контрнаступ ЗСУ: 489-й день війни

27 Червня, 0:33

ЗСУ просуваються на всіх напрямках, Україна зміцнює морську піхоту – Зеленський

На всіх напрямках в українських воїнів було просування вперед – це щасливий день. Президент Володимир Зеленський, який відвідав передові позиції ЗСУ на Запорізькому та Донецькому напрямках, побажав українським військовим побільше таких днів.

Про це глава держави заявив у відеозверненні. Він зазначив, що Україна зміцнює морську піхоту та всі елементи Сил оборони – це обовʼязково.