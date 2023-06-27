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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Звільнення Рівнополя і контрнаступ ЗСУ: 489-й день війни

Ключові події
00:57
Президент нагородив військових на південному напрямку держнагородами
00:33
ЗСУ просуваються на всіх напрямках, Україна зміцнює морську піхоту – Зеленський
00:19
США не мають відношення до подій у Росії – Байден
00:17
Тіла двох загиблих у Бердянську підлітків ще не передали рідним – омбудсмен
Звільнення Рівнополя і контрнаступ ЗСУ: 489-й день війни
27 Червня, 0:57

Президент нагородив військових на південному напрямку держнагородами

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції на південному напрямку, де подякував і нагородив українських військових державними нагородами.

Війна в Україні – день 489 – новини України під час війни онлайн

Фото: Офіс президента

Війна в Україні – день 489 – новини України під час війни онлайн

Фото: Офіс президента

27 Червня, 0:33

ЗСУ просуваються на всіх напрямках, Україна зміцнює морську піхоту – Зеленський

На всіх напрямках в українських воїнів було просування вперед – це щасливий день. Президент Володимир Зеленський, який відвідав передові позиції ЗСУ на Запорізькому та Донецькому напрямках, побажав українським військовим побільше таких днів.

Про це глава держави заявив у відеозверненні. Він зазначив, що Україна зміцнює морську піхоту та всі елементи Сил оборони – це обовʼязково.

27 Червня, 0:19

США не мають відношення до подій у Росії – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що ще занадто рано робити остаточні висновки щодо наслідків подій, які відбулися цими вихідними на території Росії, але пообіцяв підтримувати тісну координацію з союзниками та партнерами.

– Ми збираємося продовжувати оцінювати наслідки подій цих вихідних для Росії та України, але ще занадто рано робити остаточний висновок щодо того, куди це веде, — сказав Байден під час виступу в Білому домі.

Байден сказав, що важливо, щоб США залишалися тісно пов’язаними з союзниками та партнерами, продовжуючи стежити за ситуацією. Він вважає, що союзникам і партнерами необхідно залишатися повністю скоординованими попри те, що відбудеться надалі.

27 Червня, 0:17

Тіла двох загиблих у Бердянську підлітків ще не передали рідним – омбудсмен

Тіла 16-річних патріотів Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, які загинули у Бердянську, ще не повернули рідним. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

– Ні, тіла не передали (рідним – Ред.). Я по тому каналу комунікації, який у мене є на Москалькову, офіційно звернувся, щоб вона зробила все, щоб тіла хлопців повернули родичам, – сказав він.

Війна в Україні
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