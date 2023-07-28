У Дніпрі пролунали вибухи без оголошення тривоги
У Дніпрі пролунали звуки вибухів без оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та кореспонденти Суспільного.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування Росією балістичного озброєння для східних та південних регіонів України.
Наразі влада міста не коментувала інформацію про вибухи.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська