У Дніпрі пролунали вибухи без оголошення тривоги

У Дніпрі пролунали звуки вибухів без оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та кореспонденти Суспільного.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування Росією балістичного озброєння для східних та південних регіонів України.

Наразі влада міста не коментувала інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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