У Туреччині внаслідок ДТП загинула дівчина-гід з України

У турецькій Анталії автобус з туристами увігнався у вантажівку. Загинули водій мікроавтобуса й дівчина-гід з України, ще 10 людей зазнали травм, шестеро з них у критичному стані.

Про це повідомляє турецьке видання Takvim.

ДТП сталося рано в ранці на трасі D-400 Аланія-Манавгат. Відомо, що мікроавтобус віз 12 туристів із Казахстану з курортної Аланії в аеропорт, водій не впорався з кермуванням та увігнався у причеп ваговоза.

48-річного водія Мевлюта Отузоглу і 26-річну українку, що супроводжувала туристів Діану Волуцьку затисло на передньому сидінні. Від отриманих травм вони загинули на місці.

10 пасажирів дістали травми різного ступеню, шестеро з них у важкому стані.

На місце ДТП працювали медики швидкої, жандармерія та рятувальники.

Міністерство закордонних справ України в коментарі Суспільному підтвердило загибель українки.

– Сьогодні вранці на трасі Аланія-Анталія поблизу селища Окурджулар сталася ДТП. Мікроавтобус, який перевозив туристів (громадян Казахстану) з готелю до аеропорту, врізався у вантажівку, яка зупинилася на світлофорі. Загинув водій – громадянин Туреччини та гід – громадянка України, – прокоментували у МЗС.

Наразі працівники консульства уточнюють роботодавця та контактні дані родичів загиблої.

Фото: турецьке видання Takvim

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