В Турции в результате ДТП погибла девушка-гид из Украины

В турецкой Анталии автобус с туристами врезался в грузовик. Погибли водитель микроавтобуса и девушка-гид из Украины, еще 10 человек получили травмы, шестеро из них в критическом состоянии.

Об этом сообщает турецкое издание Takvim.

ДТП произошло рано утром на трассе D-400 Алания-Манавгат. Известно, что микроавтобус вез 12 туристов из Казахстана из курортной Алании в аэропорт, водитель не справился с управлением и врезался в прицеп грузовика.

48-летнего водителя Мевлюта Отузоглу и 26-летнюю украинку, сопровождавшую туристов Диану Волуцкую зажало на переднем сиденье. От полученных травм они погибли на месте.

10 пассажиров получили травмы различной степени, шестеро из них в тяжелом состоянии.

На место ДТП работали медики скорой, жандармерия и спасатели.

Министерство иностранных дел Украины в комментарии Общественному подтвердило гибель украинки.

– Сегодня утром на трассе Алания-Анталия вблизи поселка Окурджулар произошло ДТП. Микроавтобус, который перевозил туристов (граждан Казахстана) из отеля в аэропорт, врезался в грузовик, который остановился на светофоре. Погиб водитель — гражданин Турции и гид — гражданка Украины, – прокомментировали в МИД.

Сейчас работники консульства уточняют работодателя и контактные данные родственников погибшей.

Фото: турецкое издание Takvim

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