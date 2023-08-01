У Харкові прогриміли вибухи: РФ атакує дронами

У Харкові прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. Російські війська атакують дронами місто.

Про це повідомив міський глава Харкова Ігор Терехов. За його словами, вибухи пролунали вже у Шевченківському районі.

– Росіяни атакують Харків дронами. Вибухи лунають у Шевченківському районі. Вже три, – зазначив мер.

Суспільне Харків з посиланням на місцевих жителів повідомляє про перебої зі світлом, у частині районів зникла вода.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 524-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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