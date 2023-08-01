Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
У Кривому Розі під завалами знайшли загиблу 10-річну дівчинку, стався частковий обвал будівлі
Гучно було не лише в Москві: Крим нібито атакували 25 дронів
Суспільство Live
Live
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

День жалоби у Кривому Розі та контрнаступ ЗСУ: 524-й день війни

Ключові події
00:17
РФ атакує дронами Харків
День жалоби у Кривому Розі та контрнаступ ЗСУ: 524-й день війни
1 Серпня, 0:17

РФ атакує дронами Харків

У Харкові прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. Російські війська атакують дронами місто.

Війна в Україні – день 524 – новини України під час війни онлайн

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 31.07.2023
deepstatemap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Допомога від Червоного Хреста для ВПО: як отримати
гроші держвиплати
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
День жалоби у Кривому Розі та контрнаступ ЗСУ: 524-й день війни
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)
Документи, довідки
Відео
Син так і не дочекався на маму: все, що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.

Софія Богуцька
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (01.08.2023)
День жалоби у Кривому Розі та контрнаступ ЗСУ: 524-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (31.07.2023)
День жалоби у Кривому Розі та контрнаступ ЗСУ: 524-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (31.07.2023)
День жалоби у Кривому Розі та контрнаступ ЗСУ: 524-й день війни
Снаряд впав біля авто: начальник Херсонської МВА про обстріл РФ і порятунок життя жителя Херсону
обстріл Херсону
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь