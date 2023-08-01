Юлія Захарченко, редакторка стрічки
День жалоби у Кривому Розі та контрнаступ ЗСУ: 524-й день війни
1 Серпня, 0:17
РФ атакує дронами Харків
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Син так і не дочекався на маму: все, що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу
Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.Софія Богуцька