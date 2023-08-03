Тетяна Забожко, редакторка стрічки
”Спекотне” літо для окупантів у розпалі: під Бердянськом гримлять вибухи
Удень 3 серпня неподалік від тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області лунають вибухи.
Місцеві жителі чують гучні звуки між Приморськом та Азовським, зазначає міський голова Мелітополя Іван Федоров.
– Спекотне літо для окупантів Азовського узбережжя в розпалі, – жартома зауважує Іван Федоров.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 526-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео