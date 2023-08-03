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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

”Спекотне” літо для окупантів у розпалі: під Бердянськом гримлять вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Удень 3 серпня неподалік від тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області лунають вибухи.

Місцеві жителі чують гучні звуки між Приморськом та Азовським, зазначає міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Вибухи між Приморськом та Азовським під Бердянськом 3 серпня 2023 року – що відомо про вибух під Бердянськом

– Спекотне літо для окупантів Азовського узбережжя в розпалі, – жартома зауважує Іван Федоров.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 526-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Бердянськ, Запорізька область
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