Татьяна Забожко, редактор ленты
”Жаркое” лето для оккупантов в разгаре: под Бердянском гремят взрывы
Днем 3 августа неподалеку от оккупированного Бердянска Запорожской области раздаются взрывы.
Местные жители слышат громкие звуки между Приморском и Азовским, отмечает городской глава Мелитополя Иван Федоров.
– Жаркое лето для оккупантов Азовского побережья в разгаре, – в шутку замечает Иван Федоров.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 526-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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